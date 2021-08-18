В Челябинске ищут источник залпового выброса сероводорода в районе очистных ПОВВ

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска не имеет отношения к залповому выбросу по сероводороду, произошедшему минувшей ночью, заверяет городская администрация. Прокуратура региона организовала проверку для выяснения источника и причины выбросов.

Напомним, около трех часов ночи 18 августа центр экологического мониторинга минэкологии зафиксировал залповый выброс по сероводороду в районе очистных сооружений МУП ПОВВ в Металлургическом районе Челябинска. Было зарегистрировано превышение по сероводороду в 29,8 раза.

Администрация Челябинска заверяет, что МУП ПОВВ не имеет никакого отношения к ночному происшествию. «За последние сутки на территории МУП "ПОВВ" города Челябинска не зафиксировано нештатных и аварийных ситуаций», - подчеркнули в мэрии.

Прокуратура Челябинской области организовала проверку для выяснения причин произошедших выбросов. К проверке привлечены специалисты контролирующих органов. «В ходе проверки будут выясняться причины выбросов, а также оцениваться исполнение законодательства об охране окружающей среды хозяйствующими субъектами», - уточнили в надзорном ведомстве.

Утром минэкологии объявило о стабилизации ситуации с превышением концентрации сероводорода в атмосфере воздуха в Челябинске. Концентрация этого вредного вещества снизилась до 0.8 ПДК, заверяют в ведомстве. В настоящее время передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах города.