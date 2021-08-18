Минэкологии: Ситуация по содержанию сероводорода в воздухе Челябинска пришла в норму

Министерство экологии Челябинской области заверяет жителей, что к настоящему моменту содержание сероводорода в воздухе Челябинска снизилось и не превышает нормативные показатели.

Напомним, ночью 18 августа произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду в районе очистных МУП ПОВВ в Металлургическом районе Челябинска. Было зафиксировано превышение по сероводороду в 29,8 раза. На месте работают передвижные лаборатории.

«Выброс был разовый и произошел около трех часов ночи, - уточнил замминистра экологии Виталий Безруков. - Основная масса загрязняющих веществ в воздухе ушла вдоль реки, что помогло снизить негативное влияние на жилые кварталы и жители не так сильно почувствовали влияние выбросов».

Превышение было зафиксировано новейшей системой мониторинга воздуха с применением расчетов.

По его словам , в настоящий момент передвижные лаборатории не фиксируют превышений в жилых районах. Данные являются достоверными и любой житель может оценить ситуацию в режиме онлайн.

«На данный момент, согласно информации постов мониторинга атмосферного воздуха, наблюдается снижение концентрации сероводорода до 0,8 ПДК, - заверяет минэкологии. - Ситуация пришла в норму».

Инспектора регионального надзора проводят рейдовые мероприятия. Минэкологии отмечает снижение количества жалоб от жителей.