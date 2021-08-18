18.08.2021
В Сатке задержан пьяный водитель рейсового автобуса
18.08.2021
В Челябинске уголовник с пистолетом напал на водителя троллейбуса
18.08.2021
В челябинской Колупаевке завершают ремонт основных дорог и благоустройство тротуаров
18.08.2021
В Магнитогорске местная телекомпания сняла клип для гимна ММК-Метиз
18.08.2021
В Челябинске сообщили об отключении нескольких светофоров
18.08.2021
Власти Советского района Челябинска попросили совета у людей с ограниченными возможностями здоровья
Минэкологии: Ситуация по содержанию сероводорода в воздухе Челябинска пришла в норму
13.08.2021
В Челябинской области сохраняются условия для скопления загрязнителей в атмосфере
12.08.2021
Минэкологии Челябинской области вручило благодарности сотрудникам автозавода «Урал»
06.08.2021
На озере Увильды наглые арендаторы взимают плату за посещение пляжа
04.08.2021
Причиной замора рыбы на озере Аргази стала нехватка кислорода
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021
Как будет организована учеба южноуральских школьников и студентов с сентября
12.08.2021
Воспитанники челябинского спорта отмечены президентом России
12.08.2021