Новый сквер Тракторозаводского района откроют для челябинцев к первому августа

Новый сквер в Тракторозаводском районе Челябинска, на улице Южноуральской, возле дома №13, планируют закончить к первому августа.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в настоящее время благоустройство общественного пространства выполнено на 80 процентов.

На тропинках сквера уложили бесфасочную тротуарную плитку разного формата, резиновое покрытие, разбили газоны.

В ближайшее время подрядчик завершит установку спортивных и детских сооружений и опор освещения, а также реконструкцию любимой горожанами башни с часами, вокруг которой придумали настил для сидения.

Напомним, сквер на Южноуральской благоустраивают по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» с апреля этого года. Архитекторы постарались, чтобы дорожно-тропиночная была максимально удобной для пешеходов - связала все основные пути.

По четной стороне Южноуральской разработчики сохранили пешеходный транзит между жилыми домами и улицей Комарова.

Событийная площадка с елью в центре, скамья из подпорной стенки старой клумбы, озеленение (плюсом к существовавшему здесь раньше и полностью сохраненными) – сквер с преобразившейся «изюминкой», которой, несомненно, является башня с часами, обещает тракторозаводчанам приятный отдых под открытым небом.

Стоимость благоустройства сквера на Южноуральской – 19,6 миллиона рублей. Проект разработан специалистами ООО «ЛК-Строй» при сопровождении Центра развития городской среды и управления архитектуры Челябинска.