Областное правительство постановило изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка

Областное правительство в целях ликвидации очага птичьего гриппа распорядилось изъять пернатых обитателей челябинского зоопарка.

Согласно распоряжению, подписанному главой региона Алексеем Текслером, необходимо изъять все виды птиц всех половозрастных групп, живуших в экспозиции «Доисторические и современные рептилии и птицы». Как говорится в документе, данные меры необходимы для предупреждения дальнейшего распространения заболевания и обеспечения эпизоотического благополучия в Челябинской области.

Обязанности по изъятию крылатых обитателей муниципального учреждения с возмещением причиненного собственнику ущерба возложены на министерство сельского хозяйства региона.

Отметим, 23 и 24 сентября челябинский зоопарк не работает – в его сообществе в ВКонтакте указано: по техническим причинам.

Напомним, вышеназванная экспозиция в зоопарке была закрыта девятого сентября по приказу регионального минсельхоза – в связи с выявлением очага птичьего гриппа: в начале сентября пало четыре особи водоплавающей птицы, обитающие в карьере экспозиции (два гуся и два лебедя-шипуна). Как показали результаты лабораторных исследований, пернатых убил птичий грипп.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в зоопарке, больных птиц больше не появилось, пока никого не изымают.

Тем временем, в первой декаде сентября птичий грипп был выявлен и у домашнего гуся, содержавшегося в личном подсобном хозяйстве на территории Ленинского района.

Спустя неделю челябинские власти официально предупредили горожан о риске заражения птичьим гриппом.