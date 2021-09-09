В Челябинске птичий грипп выявлен у домашнего гуся, содержавшегося в личном подсобном хозяйстве на территории Ленинского района.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщил начальник ОГБУ «Челябинская ветстанция» Александр Дегтярёв.

Наличие вируса гриппа А A (субтип H5) выявлено при исследовании пробы патологического материала от домашней птицы.

В настоящее время в Челябинске проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий – в соответствии с правилами по борьбе с гриппом птиц, утвержденными приказом минсельхоза РФ.

Напомним, сегодня, девятого сентября, в челябинском зоопарке в связи с выявлением очага птичьего гриппа закрыта экспозиция пернатых. Здесь пали два лебедя-шипуна и два гуся.