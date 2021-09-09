09.09.2021
На разделительном газоне в Челябинске завершается замена погибшего кизильника
09.09.2021
Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и низком давлении, а затем похолодании
09.09.2021
В Челябинске торжественно погасили марку «Город трудовой доблести»
09.09.2021
Красота! В Челябинске наградили создателей лучших дворов
09.09.2021
Наталья Котова оценила ход благоустройства дворов и общественных пространств Металлургического района
09.09.2021
В Челябинске птичий грипп выявлен у домашнего гуся
В Челябинске птичий грипп выявлен у домашнего гуся
Минприроды России встало на сторону челябинских общественников в суде по городскому бору
08.09.2021
ОНФ хочет, чтобы однорядным проспектом Челябинска занимался урбанист Владов
07.09.2021
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021