Челябинские власти предупредили горожан о рисках заражения птичьим гриппом

Челябинские власти предупредили горожан о риске заражения птичьим гриппом – в столице Южного Урала были выявлены высокопатогенного гриппа птиц как на частном подворье (в Ленинском районе), так и в крупной организации (в зоопарке умерло два лебедя-шипуна и два гуся).

«Заболевание выявлено среди птиц, но в связи с тем, что «птичий» грипп заразен и для человека, просим соблюдать меры предосторожности», - подчеркнули в администрации Челябинска.

В личных подсобных хозяйствах областного центра содержится свыше 11-ти тысяч разных видов птиц. В случае развития эпизоотии вся птица может быть изъята и уничтожена, чтобы инфекция не смогла далее распространяться.

Для Челябинска основной причиной возникновения птичьего гриппа являются перелетные птицы. Это важно помнить владельцам личных подсобных хозяйств. Контакт с домашней птицей и становится причиной вспышки. В целях недопущения заноса вируса гриппа и распространения инфекции владельцам хозяйств следует содержать домашнюю птицу безвыгульно (в закрытых вольерах) и приобретать молодняк и инкубационное яйцо при наличии документов и с «чистых» территорий.

Первыми признаками заболевания являются: аномальное поведения птиц, отказ от корма и воды; взъерошенность оперения; опухание головы; изменение цвета гребня, бородок и конечностей; нарушение координации движения; тремор (дрожание); аномальная поза; помутнение роговицы глаз у водоплавающих птиц.

Смертность поголовья птицы может достигать ста процентов.

Люди также могут заражаться вирусом птичьего гриппа, что происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными или загрязненной окружающей средой. Факторами риска является приготовление домашней птицы к потреблению без соблюдения температурных и временных режимов. Стоит отметить, что вирус не передается от человека к человеку.

Птичий грипп у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель) с отделением мокроты на ранней стадии, которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии, сепсиса и септического шока, синдрома острой дыхательной недостаточности и даже летального исхода.

Борьба с болезнью у животных, выступающих источником инфекции, имеет решающее значение для снижения риска, которому подвергаются люди. При первых признаках заболевания домашней птицы, а также в случаях внезапного массового падежа, нужно немедленно обращаться в ветеринарную службу по телефону: (351) 214-14-14 для выявления причин заболевания и недопущению эпизоотии.