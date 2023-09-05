Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк

Челябинский зоопарк явил миру свою новую подопечную – ловкую и очень энергичную (как можно понять из видео) Ангелину, восьмилетнюю самку белорукого гиббона.

Геля приехала в столицу Южного Урала в августе из Сахалинского зооботанического парка, чтобы создать репродуктивную пару с местным белоруким красавцем-самцом Рокки.

Ангелина, порадовавшая широкую публику (подписчиков Челябинского зоопарка в соцсетях) акробатическими трюками – не гиббон, а истинная гимнастка - выглядит веселой и оживленной, хотя в прошлом она уже успела настрадаться: ее прежний потенциальный супруг предпочел другую самку в качестве спутницы жизни. Ангелину, чья семейная жизнь на Сахалине не сложилась, пришлось отсадить – белорукая красавица скучала, тосковала в одиночестве. Зато в Челябинске у гостьи издалека есть реальный шанс обрести женское счастье и родить детей.

Как рассказали в Челябинском зоопарке, сегодня, пятого сентября, Гелю перевели на экспозицию в зал приматов.

«Наши постояльцы: Тина, Луня и Рокки - очень заинтересовались новой соседкой и всячески искали возможность познакомиться с ней поближе. Геля же пока проявляет осторожность, еще около месяца она будет привыкать к новой обстановке. Наши сотрудники всячески помогают ей освоиться: балуют вкусняшками, любимыми игрушками и душевными разговорами. После этапа адаптации Ангелину ждет знакомство и воссоединение с самцом Рокки. Мы очень надеемся, что у них сложится дружная и крепкая семейная пара», - отмечают в Челябинском зоопарке, подписчики которого восхищаются красотой и ловкостью белорукой Гели и желают ей счастья на новом месте.

«Пусть этот зоопарк станет ей родным домом, и она больше не будет ощущать одиночество»;

«Шустрая девочка! Семейного счастья тебе, красоточка!»;

«Надеюсь, наш Рокки окажется лучше, чем в сахалинском зоопарке самец, и полюбит эту красотку»;

«Какая ловкая красотка!»;

«Желаю Ангелюше большого семейного счастья, красивых и здоровых деток»;

«Будем ждать, надеяться и верить, что у Гели все получится»;

«Красивая и спортивная»;

«Какая активная красотка» - после таких теплых пожеланий у Ангелины точно все обязательно сложится на новом месте.