Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке у пары Жуи и Диндин, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Московском зоопарке родился первый в истории России детёныш большой панды! Это уникальное и очень редкое событие — результат слаженной работы наших специалистов и китайских коллег», - отметил мэр.

Рождения детенышей панд - знаковое событие для всего мирового природоохранного сообщества, а в России это вообще произошло впервые. Детеныш родился у панд, которые в 2019 году приехали в Москву из Китая, - Жуи и Диндин. «В паспорте у Жуи было написано, что он умный и нежный, а Дин-Дин - игривая и просто красавица», - рассказывал мэр.

Панды были переданы РФ в честь 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и КНР. «Передача животных в другую страну — знак большого доверия», - подчеркнул Сергей Собянин.

Весной 2023 года подросших панд познакомили друг с другом. Для контроля процесса приехал эксперт по размножению больших панд из Китая.

Мэр отметил, что панды - национальный символ и достояние Поднебесной. За состоянием панд постоянно следят российские и китайские специалисты. Сейчас в мире насчитывается около двух тысяч 600 особей, из них одна тысяча 900 живут в дикой природе

. После месяца карантина оба прекрасно себя чувствуют, поправились на несколько кг. Спасибо за этот подарок нашим китайским друзьям.

В допобразовании увеличить в два раза число «ИТ-кубов», «Кванториумов». «Вижу здесь большую перспективу для дальнейшего вовлечения ребят в техническое творчество», - прокомментировал глава региона.