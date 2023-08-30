30.08.2023
Российский истребитель уничтожил еще один катер ВСУ в Черном море
30.08.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 августа (18+)
30.08.2023
В Магнитогорске при поддержке ММК и ХК «Металлург» развивают детский хоккей
30.08.2023
В Еткульском районе полным ходом идёт подготовка к сельскохозяйственной ярмарке.
30.08.2023
Российские истребители уничтожили пять военных катеров с экипажами ВСУ в Черном море
30.08.2023
Полицейские Челябинской области устроили праздник для своих юных подопечных перед новым учебным годом
Первый в истории России детёныш большой панды родился в Московском зоопарке
«Молодое бабье лето» в Челябинской области началось с затяжных дождей
29.08.2023
В Челябинске ко Дню города состоится 70 праздничных событий
28.08.2023
В понедельник у православных большой праздник - Успение Пресвятой Богородицы
27.08.2023
В Челябинской области стартовал сезон летне-осенней охоты
26.08.2023
Пострадавший за веру южноуральский священник причислен к лику святых
25.08.2023