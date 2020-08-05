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По поручению Алексея Текслера на озеро Аракуль выехали минэкологии и минстрой

Среда обитания
Сегодня, 13:39
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Автор: 
Евгения Александрова

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера на озере Аракуль, расположенном вблизи города Верхний Уфалей и поселка Вишневогорск, сегодня, пятого августа, работает комиссия в составе представителей министерств экологии и строительства региона.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков, также участвующий в выезде на мелеющий водоем.

«Наша цель - посмотреть, имеет ли место факт обмеления Аракуля, и выяснить, с чем это связано. Министерству экологии данная проблема известна довольно давно. Мы ведем работу еще с 2018-го года. Тогда к нам стали поступать обращения о том, что коммунальные сети Вишневогорска незаконно забирают воду из Аракуля и используют для своих производственных целей, в том числе для обеспечения водой местных жителей. Озеро является памятником природы, несмотря на это водооткачка здесь не запрещена. Однако любое предприятие должны оформить разрешение на водозабор, определить для себя лимиты, доказать их целесообразность. Вишневогорские коммунальные сети должны были это сделать и получить разрешение минпрома на ведение деятельности», - сообщил Виталий Безруков.

По его словам, никаких документов у предприятия не имелось. Организация была наказана по статье 7.6 КоАП РФ («Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без документов»). В 2019-м году совместно с каслинской городской прокуратурой минэкологии провело проверку исполнения требований по оформлению документов, констатировав, что «воз и ныне там». Тогда коммунальщиков обязали заплатить штраф в размере 50-ти тысяч рублей. Прокуратурой было вынесено предписание об устранении нарушений.

«Вишневогорские сети не согласились ни со штрафом, ни с предписанием надзорного ведомство и пошли в суд. В итоге в 2020-м году в Арбитражном суде они проиграли. Суд обязал их пройти все необходимые процедуры и получить документы», - отметил Виталий Безруков.

Суть проблемы, о которой заявляют общественники, - в том, что в построенный в Вишневогорске водовод постоянно рвется и большое количество воды не доходит до людей, а разливается по пути, в том числе в лесах.

«Мы, конечно, против обмеления Аркуля. Заказали мониторинговые водоработы, в том числе и расчет водного баланса. Конечно, для нас важно, чтобы вода максимально оставалась в озере. Поэтому и выехали на место. Будем смотреть, есть ли факты прорывов, износа технических коммуникаций. Если информация подтвердится, будем просить минстрой и администрацию муниципалитета решать проблему - латать дыры или же строить новый водопровод», - сказал Виталий Безруков.

Он также пояснил, что проблема состоит еще и в том, что альтернативных питьевых источников у Вишневогорска нет. Со скважинами (а они там есть) имеются проблемы.

«Исходя из всей этой ситуации, считаем, что водопотребление должно быть разрешено, но более экономичное, чтобы не было больших потерь, которые потом придется компенсировать еще большей откачкой. Также посмотрим, может, есть еще какие-то варианты. Минстрой будет работать по своему направлению», - сообщил Виталий Безруков.

Также на Аракуле работает каслинская городская прокуратура.

Напомним, ранее экоактивисты из общественной организации "АнтиСМОГ" заявили, что памятник природы Челябинской области - озеро Аракуль - находится под угрозой исчезновения.

За помощью в сохранении водоема к общественникам обратились местные жители. По просьбе неравнодушного населения в конце июля этого года представители «АнтиСМОГа» выезжали на Аракуль.

В общественной организации отметили, что главной причиной все ухудшающейся ситуации является превращение уникального озера в источник питьевой воды для небольшого поселка Вишневогорск, в котором проживает четыре тысячи 200 человек.

Общественники заявили, в качестве питьевой могла бы использоваться вода из других источников - данный населенный пункт расположен на берегу каскада Каслинских озер. В качестве еще одного альтернативного источника питьевого водоснабжения экоактивисты назвали артезианские скважины.

По информации "АнтиСМОГа", цикл обмеления и возвращения уровня озер в среднем занимает 7-12 лет, Аракуль же не может вернуться в свои берега уже более двух десятилетий.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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