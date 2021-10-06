«Призрак горы Французской» приглашает южноуральцев на открытие «Рудника холмистого»

В Челябинской области девятого октября откроется экологическая тропа, которая получила название «Рудник холмистый».

Тропа появилась в Миасском городском округе. Прогуляться по ней, узнав много интересного для себя и сделав новые открытия, южноуральцев приглашает природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской».

Место встречи – поселок Наилы, пешеходный мост. Время встречи – полдень.

«На открытии экологической тропы мы расскажем о природно-индустриальном парке «Призрак горы Французской», о «Французской горке» и «Французском замке», покажем сохранившиеся элементы рудника: здание фабрики, руинированную казарму, рвы, оставшиеся от бремсбергов и узкоколееек, поговорим о хрупкости этого памятника и о том, насколько его сохранность зависит от нашего к нему отношения сегодня», - приглашение представителей парка звучит по-настоящему интригующе.

Располагается тропа восточнее хребта Большой Таловский, в 1,7 километра (северо-западнее) от миасского поселка Наилы. Протяженность маршрута составляет пять километров. Продолжительность субботней прогулки – один час. Она будет интересна всем, кто интересуется историей родного края: молодежи, пенсионерам, учителям, школьникам, студентам.

Всем желающим узнать тайны «Рудника холмистого» рекомендуют захватить с собой теплую одежду (синоптики обещают 12 градусов тепла, однако погода в горах непредсказуема), воду, легкий перекус, удобную обувь.

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Организаторами события является ФССКН «Общественный фонд «Южный Урал» при поддержке фонда президентских грантов.