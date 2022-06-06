Прогноз погоды на лето на Южном Урале

Лето на Урале, в том числе в Челябинской области, ожидается умеренно теплым с температурой выше климатической нормы. В июне жару не прогнозируют. Осадки в пределах нормы.

Такой прогноз дает Североевразийский климатический центр (СЕАКЦ), который работает при Гидрометцентре России и занимается анализом и долгосрочным прогнозированием для России и ряда стран бывшего СССР, сообщили специалисты Уральского Гидрометцентра (УГМС).

Специалисты СЕАКЦ на основе прогнозов, разрабатываемых несколькими институтами, выпускают консенсуссный прогноз.

«Согласно их мнению, со значительной долей вероятности 50-65% лето 2022 года на Урале ожидается умеренно теплым, температура превысит климатическую норму», - рассказали в УГМС.

А по количеству осадков прогноз пока дается неопределенный. «Прогноз количества осадков более неопределенный, дефицит осадков вероятен на севере УФО, возможно – на севере Свердловской области, в остальных районах близок к норме», - отметили в УГМС.

В Челябинской области климатическая норма средней месячной температуры воздуха в июне составляет 17,9 градуса, в июле - 19,5 градуса, в августе - 17,4 градуса.

В июне выпадает в среднем 61,8 миллиметров осадков, в июле – 80, в августе – 61,1.

Климатические нормы по областным центрам Урала можно узнать на сайте Уральского Гидрометцентра.

В первой декаде июня большой жары на Урале не предполагается. Температура ночью, начиная с седьмого июня, будет плюс 9-13 градусов, в дневные часы – плюс 17-23 градуса. На текущей неделе прогнозируют не выше плюс 20 градусов, а на следующей синоптики не исключают плюс 25 градусов и выше.

Вероятны периодически кратковременные дожди.