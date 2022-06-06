06.06.2022
В Челябинске процветает несанкционированная торговля
06.06.2022
После первого этапа опрессовки жители двух районов Челябинска останутся без горячей воды
06.06.2022
Магнитка поделилась опытом цифровой трансформации на ИТ-форуме металлургов
06.06.2022
«Ростелеком» модернизировал уличное освещение в Трехгорном
06.06.2022
На северо-востоке Челябинска появится собственный сосновый бор
06.06.2022
Сегодня сдают ЕГЭ более шести тысяч южноуральских школьников, пустят даже опоздавших
Прогноз погоды на лето на Южном Урале
В Челябинске прошла творческая встреча с артистами Ленкома
05.06.2022
Защитники челябинского леса подали уведомление на проведение митинга
04.06.2022
Защитники челябинского леса на Тополинке заявили о намеренном затягивании дела в суде
03.06.2022
КСП оценит инициативное бюджетирование в Челябинской области
03.06.2022
«Сказочный дорожник»: Егоров сделает особые проезды для спецтехники на Цвиллинга
02.06.2022