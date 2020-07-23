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Развязки на челябинском Меридиане будут зеленеть днем и сверкать ночью

Фото: 
Пресс-служба администрации Челябинска
Среда обитания
Сегодня, 14:46

Развязки на челябинском Меридиане будут зеленеть днем (благодаря высадке хвойных) и сверкать ночью (спасибо архитектурной подсветке).

В настоящее время на транспортных развязках (их на Меридиане четыре) полным ходом идет благоустройство, ход которого сегодня, 23-го июля, проверил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов.

На пересечении с улицей Новороссийской (эта развязка стала первой точкой, где сделал остановку замглавы) подрядчик уже завершил работы по выравниванию и частичной укладке рулонного газона, построил технологические тротуары.

На этой транспортной развязке в настоящее время подрядная организация высаживает крупномеры. Закончив с деревьями, приступит к высадке многолетних кустарников.

Изюминкой благоустройства станет архитектурная подсветка - в темное время развязка станет поистине волшебным местом. Режим подсветки можно менять, управляя светом дистанционно.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, на развязке "7 км" удалось сохранить прежние посадки. Подрядчик освободил молодые вязы от поросли и произвел формовочную обрезку.


 

 

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