10.07.2023
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
10.07.2023
Областной суд не разрешил гулять директору челябинского пединститута
10.07.2023
В Челябинской области дисквалифицировано девять арбитражных управляющих
10.07.2023
С кем челябинцы предпочитают вступать в брак и что ценят в противоположном поле
10.07.2023
В Челябинской области состоялось открытие Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом»
10.07.2023
Сотни челябинцев проверили свое здоровье в парке Гагарина
Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку
01.03.2023
Проект рекультивации магнитогорской свалки получил положительное заключение Главгосэкспертизы
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
09.04.2021
В Магнитогорске к концу апреля на 80% завершат строительство мусорного полигона
30.03.2021
Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023
Алексей Текслер внес предложения по совершенствованию межбюджетных отношений
06.07.2023