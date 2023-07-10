Сельхозземли в Аргаяшском районе «стараниями» арендаторов превратились в свалку

Земли сельхозназначения в Аргаяшском районе (Челябинская область) превратились в свалки, ликвидировать которые от арендаторов потребовала районная прокуратура после проведения проверки с участием контролирующих органов в тепличном комплексе деревни Калиновка.

Как сообщает пресс-центр прокуратуры Челябинской области, земельный участок с тепличным комплексом передан по договорам аренды двум физическим лицам. На участке расположены деревянные каркасы недействующих теплиц, складирован мусор от сноса и разборки теплиц (деревянные доски, полиэтиленовые пленки).

«Земельный участок не обрабатывается, мероприятия по воспроизводству плодородия сельскохозяйственных земель не проводятся, участок захламлен мусором и зарос травой», - сообщили в надзорном ведомстве региона.

По итогам проверки прокуратура Аргаяшского района обратилась в суд с исками к обоим арендаторам с целью обязать их ликвидировать места несанкционированного размещения отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения.