Село в Красноармейском районе признано неблагополучным по бешенству

В селе Калуга-Соловьевка Красноармейского района (Челябинская область) объявлена неблагополучная ситуация по бешенству – от смертельного вируса здесь погибла домашний питомец.

Такое решение официально принято на санитарно-эпидемиологической комиссии под руководством первого заместителя главы Красноармейского района Юрия Сакулина.

«Сельская администрация разместила во всем селе предупреждения об опасности заболевания и о мерах профилактики распространения вируса. Ведется медицинское наблюдение за жителями, которые контактировали с лисой и собакой. При необходимости обеспечивается курс антирабической вакцинации. В ежедневном режиме отслеживается наличие на улицах собак без надзора владельцев, проведена 100% вакцинация домашних собак и кошек. В социальных учреждениях проведены и будут продолжены беседы о профилактике бешенства», - рассказал Юрий Сакулин.

Как сообщает администрация Красноармейского района, кроме того, приняты меры по предупреждению проникновения вируса на предприятие, проводится работа по надлежащему содержанию подворий, территорий с постоянным контролем за состоянием животных.

По мере появления бродячих собак бригада по гуманному отлову готова выехать в село Калуга-Соловьевка.