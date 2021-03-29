Сергей Лавров: В окрестностях курорта «Кисегач» будут проводиться лишь санитарные рубки и рубки ухода

Начальник главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров еще раз объяснил населению региона, что рубка деревьев в окрестностях курорта «Кисегач», взволновавшая местных жителей, проводилась законно, что арендатор – компания «Браус» - имел право рубить там спелые и перестойные растения.

«Лесохозяйственная деятельность, которую арендатор осуществлял вокруг озера Табанкуль, не противоречит действующему законодательству. Нормативных ограничений на рубку спелых и перестойных деревьев нет, так как сегодня территория озер Еловое и Кисегач (Табанкуль находится рядом с ними – прим.) не внесена в границы памятников природы, как это было ранее. Согласно действующему законодательству, рубить спелые и перестойные деревья запрещено только на особо охраняемых природных территориях, - арендатор воспользовался этим правом. Однако в результате ООО «Браус» поддержало нашу инициативу о прекращении вырубки на данном участке», - отметил Сергей Лавров в ходе состоявшегося сегодня, 29-го марта, брифинга.

Он рассказал также, что компания «Браус» осуществляет лесохозяйственную деятельность на территории всего Чебаркульского района на основании договора от 2012-го года.

«В этом году в окрестностях курорта «Кисегач» предприятие планировало в рамках задекларированных объемов и установленных для него лимитов провести четыре равномерных, постепенных рубки спелой и перестойной древесины, с интенсивностью рубки на участках - не более 15-ти процентов. На сегодняшний день работы на двух делянках завершены, рубка проведена. На третьей делянке работа только началась - на предыдущей неделе. Арендатор успел вырубить не так много леса – около двадцати кубометров. Однако по договоренности с нами ООО «Браус» приняло решение больше вообще не осуществлять заготовку древесины на участке в окрестностях курорта «Кисегач», не рубить спелые и перестойные (взрослые и здоровые) деревья», - подчеркнул Сергей Лавров.

По его словам, в будущем данная компания будет лишь проводить там санитарные рубки и рубки ухода – работы, крайне необходимые на этом участке и проводимые ежегодно в необходимом объеме.

Вся деятельность будет согласоваться с местной общественностью: и работы по отводу лесосек, и приемка.

«Кроме того, мы предложили местной активной группе поучаствовать в приемке уже проведенных в части заготовки спелой и перестойной древесины мероприятий», - сообщил Сергей Лавров.

Он отметил, что в данный момент арендатор проводит доочистку территории - убирает все, что было свалено: заготовленную древесину и порубочные остатки.

«Есть договоренность, что порубочные остатки «Браус» в курортной зоне сжигать не будет, вывезет все на другую территорию. После полного схода снежного покрова - недели через две-три - арендатор проведет повторную доочистку порубочных остатков, чтобы полностью привести территорию в порядок», - рассказал начальник ГУ лесами Челябинской области.