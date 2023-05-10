10.05.2023
Челябинские бойцы, находящиеся в зоне СВО, провели экскурсию по своему блиндажу
10.05.2023
На улице Рождественского в Челябинске заменили пучинистый грунт под мостом
10.05.2023
Копейск принимает Всероссийский турнир по боксу
10.05.2023
Наталья Котова: «Челябинск достойно отметил 9 Мая, спасибо всем причастным к организации праздника»
10.05.2023
ГРЦ Макеева вместе со всем Миассом отпраздновал Великую Победу
09.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на десятое мая (18+)
Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области девятого мая, за неделю - 90
07.04.2023
Особый противопожарный режим введён еще в трех районах Челябинской области
04.04.2023
На территории Катав-Ивановского района ввели особый противопожарный режим
20.03.2023
Установлены границы зеленого пояса вокруг Челябинска
17.11.2022
Алексей Белкин – о предновогодних рейдах лесоохраны Челябинской области
Южноуральцы с размахом отмечают День Победы
09.05.2023
АФИША праздничных мероприятий ко Дню Победы в городах Челябинской области
05.05.2023
Впереди у южноуральцев - длинные выходные и праздничные дни
05.05.2023
Текслер: «Я прошу каждого: будьте осторожны и бдительны»
04.05.2023
Губернатор посоветовал южноуральцам окунуться в историю
04.05.2023