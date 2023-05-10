Шесть лесных пожаров произошло в Челябинской области девятого мая, за неделю - 90

Шесть лесных пожаров было зарегистрировано на территории Челябинской области девятого мая. За неделю ликвидировано 90 лесных пожаров.

«По состоянию на 22 часа девятого мая на землях лесного фонда зарегистрировано шесть природных пожара (по данным Главного управления лесами Челябинской области регионального пункта диспетчерского управления)», - сообщается в оперативной сводке ГУ МЧС региона.

По данным ГУ лесами области, прошедшую неделю на землях лесного фонда ликвидировано 90 лесных пожаров на площади почти три тысячи гектаров.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда ликвидировано 345 пожаров на площади пять тысяч 170,37 гектара.

В более половины случаев (185) виновниками пожаров становились сами жители. В 141 случае огонь переходил в леса с земель иных категорий, в одном случае – с границы.

Напомним, с 12 апреля 2023 года на территории Челябинской области действует особый противопожарный режим, во время которого запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, твердых бытовых отходов, мусора, выжигание травы на землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях.

Для своевременного обнаружения и тушения лесных пожаров проведено четыре тысячи 963 патрулирования лесного фонда силами лесопожарных формирований областных государственных учреждений подведомственных ГУ лесами Челябинской области и арендаторов лесных участков.

Выявлено 169 нарушений правил пожарной безопасности в лесах (в том числе семь только за прошедшие сутки). Составлено 79 протоколов по ст. 8.32 КоАП РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесу).

В минэкологии области предупреждают, в связи с возникшими ландшафтными и лесными пожарами в соседних регионах (Свердловской, Тюменской и Курганской областях) при северном ветре в Челябинске и других населенных пунктах может наблюдаться образование дымки и ощущаться запах гари.