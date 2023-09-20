В Челябинской области началось осеннее восстановление лесов

В Челябинской области начался осенний лесовосстановительный сезон, в течение которого запланировано высадить свыше двух миллионов саженцев хвойных пород.

Как рассказали в главном управлении лесами региона, на сегодняшний день высажено уже более ста тысяч молодых деревьев.

Лесовосстановление на Южном Урале проводится по федеральному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

К посадкам приступили арендаторы лесных участков в Верхнеуральском, Кунашакском, Чебаркульском и Уфалейском муниципальных районах, уточнили в ГУ лесами.