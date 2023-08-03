В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность, местами - чрезвычайная

В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокий класс пожарной опасности, в юго-западных районах – чрезвычайный (самый высокий) класс. Южноуральцев просят соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что нарушителям грозят серьезные штрафы.

«В отдельных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в юго-западных районах - местами чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости леса по региональной шкале)», - сообщают в Челябинской Гидрометцентре.

По данным ГУ лесами региона, чаще всего причиной возникновения пожара на землях лесного фонда становится местный житель – в 336 случаях. В 182 случаях огонь перешел на лесной массив с земель иных категорий. Реже пожары происходят из-за грозы (35 случаев) и линейных объектов (28 случаев).

Быстрому распространению огня способствует солнечная и ветреная погода. В Челябинской области всю первую половину августа прогнозируют жаркую погоду.

По данным авиалесоохраны, в течение августа прогнозируют высокие риски возникновения и распространения рукотворных и грозовых лесных пожаров в Челябинской области, особенно в южной части региона.

Жителям напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и просят быть предельно острожными с огнем в лесу.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам 8 (351) 261-65-54 и 8 (351) 261-65-55.