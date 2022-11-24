Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы

Снегопады, которые начались в Челябинской области 24 ноября, продолжатся до середины ночи пятницы, 25 ноября. Обстановка на дорогах остается сложной.

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне по всей территории области прошел снег, на юге и северо-западе были сильные снегопады, выпало от 0,5-12 миллиметров осадков. В отдельных районах отмечались гололедно-изморозевые явления, ночью слабые метели.

Читатели «Урал-пресс-информ» рассказали, что сегодня утром была огромная пробка на Меридиане (на подъезде к Челябинску). Она начиналась в районе Новосинеглазово. Попасть в областной центр было довольно затруднительно.

«Днем 24 ноября и в первой половине ночи 25 ноября в большинстве районов Челябинской области ожидается сильный снег, местами очень сильный, в отдельных районах метели, снежные заносы, - предупреждают в Челябинском Гидрометцентре. - В южных районах отложения на проводах и предметах в виде гололеда и мокрого снега, на дорогах гололедица, местами сильная».

Синоптики прогнозируют, что на смену снегопадам придут крепкие морозы. «С 25 по 29 ноября в отдельных районах ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на семь градусов и более», - отмечает Челябинский Гидрометцентр.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта сообщают, что ситуация на региональных дорогах области остаётся сложной. Работают 215 единиц техники.

На улицах Челябинска работает 299 единиц техники. В уборке задействовано 532 дорожных рабочих. Производится очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта от снега и наледи, также выполняются работы по вывозу снега.

УГИБДД Челябинской области просит водителей большегрузов не выезжать на федеральные и областные дороги для предупреждения заторов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий. На улицы областного центра выведены дополнительные экипажи ДПС

О проблемах на федеральных дорогах сообщать в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92.

При возникновении нештатных ситуаций на дорогах Челябинска необходимо обращаться к диспетчеру Комитета дорожного хозяйства по телефону: +7 951 771-73-25 (на данном номере установлены мессенджеры, поэтому можете отправлять фотографии проблемного участка).