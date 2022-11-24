В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок

Из-за погодных условий и обещанного синоптиками снегопада УГИБДД Челябинской области просит водителей большегрузного транспорта не выезжать со стоянок до обеда для исключения возникновения заторовых ситуаций: сегодня, 24 ноября, и в ближайшие дни, по прогнозу синоптиков, снег будет идти по всему региону.

«Для предупреждения заторов и предотвращения дорожно-транспортных происшествий на федеральные и областные дороги, а также на улицы областного центра выведены дополнительные экипажи ДПС, которые будут оказывать помощь водителям, попавшим в затруднительные ситуации, осуществлять регулировочно-распорядительные действия», - сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

Сотрудники ГИБДД также рекомендуют автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок. Если вы все-таки отправляетесь в путь, обязательно проверьте исправность транспортного средства, возьмите с собой теплые вещи, термос с горячим чаем, проверьте заряд сотового телефона, положите в багажник буксировочный трос.

Не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, откажитесь от обгонов, будьте предельно внимательны и осторожны, не отвлекайтесь на гаджеты.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями, обращайтесь за помощью в оперативные службы.

Вчера, 23 ноября, такая помощь понадобилась водителю большегрузного транспорта. У него лопнул воздушный шланг, произошло возгорание электропроводки. Водитель сумел самостоятельно потушить огонь. Сотрудники областного полка ДПС вызвали эвакуатор для транспортировки большегруза на специализированную стоянку.