Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превышает ПДК в два с лишним раза

В среду, восьмого февраля, содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило предельно допустимые концентрации в два с лишним раза. Кроме того, на одном из постов зафиксировано превышение ПДК оксида азота.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Превышение по диоксиду азота зарегистрировано на посту №66 (ул. Новороссийская, 8А).

Пост Росгидромета (расположен на ул. Румянцева, д. 28А) зафиксировал повышенное загрязнение атмосферы сероводородом – 2,5 СИ (стандартного индекса).

Повышенное содержание этого вредного вещества в воздухе отмечено и на посту №7 (ул. Агаповская, д. 6/1).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Превышение по диоксиду азота в 1,8 раза зарегистрировано на посту №9 (ул. Чичерина, 22).

«По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» восьмого февраля фиксировались превышения разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид азота и сероводород», - отметили в министерстве экологии области.

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске установился в пять часов утра 29 января и продлится до 19 часов восьмого февраля. НМУ также действуют в на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска, Сатки и Магнитогорска НМУ

В ведомстве пояснили, в настоящий момент в Челябинске, как и в ряде других городов области и соседних регионов наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна сильная дымка, местами – туман.

Все данные по превышению ПДК переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.