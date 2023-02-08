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Фото: Валерий Иванов

Содержание сероводорода в воздухе Челябинска превышает ПДК в два с лишним раза

В среду, восьмого февраля, содержание сероводорода в воздухе Челябинска превысило предельно допустимые концентрации в два с лишним раза. Кроме того, на одном из постов зафиксировано превышение ПДК оксида азота.

Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Превышение по диоксиду азота зарегистрировано на посту №66 (ул. Новороссийская, 8А).

Пост Росгидромета (расположен на ул. Румянцева, д. 28А) зафиксировал повышенное загрязнение атмосферы сероводородом – 2,5 СИ (стандартного индекса).

Повышенное содержание этого вредного вещества в воздухе отмечено и на посту №7 (ул. Агаповская, д. 6/1).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

Превышение по диоксиду азота в 1,8 раза зарегистрировано на посту №9 (ул. Чичерина, 22).

«По данным со стационарных постов территориальной системы наблюдения за качеством атмосферного воздуха и передвижной лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» восьмого февраля фиксировались превышения разовых предельно допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам, как аэрозольные частицы, оксид азота и сероводород», - отметили в министерстве экологии области.

Напомним, режим «чёрного неба» в Челябинске установился в пять часов утра 29 января и продлится до 19 часов восьмого февраля. НМУ также действуют в на территории Аши, Златоуста, Карабаша, Коркино, Челябинска, Сатки и Магнитогорска НМУ

В ведомстве пояснили, в настоящий момент в Челябинске, как и в ряде других городов области и соседних регионов наблюдается глубокая инверсия и высокая влажность. В отдельных районах города визуально видна сильная дымка, местами – туман.

Все данные по превышению ПДК переданы в соответствующие надзорные органы для принятия мер дальнейшего реагирования.

Автор: Любовь Юрина
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05.02.2023 22:58

На трассе М-5 в Челябинской области произошло ДТП с тремя грузовиками и легковушкой

05.02.2023 22:02

Анонсы событий и мероприятий на шестое февраля (18+)

04.02.2023 16:31

В Варненском районе погиб пассажир легковушки, водитель в больнице

04.02.2023 13:31

Во дворе на Байкальской в Челябинске вспыхнуло пламя

04.02.2023 12:40

Челябинск станет детской экостолицей России

04.02.2023 12:27

Водитель автобуса «Екатеринбург – Челябинск» в состоянии опьянения повез пассажиров

04.02.2023 12:08

Челябинскую область с рабочим визитом посетил Денис Мантуров

04.02.2023 11:51

Публичная библиотека приглашает челябинцев на фестиваль космических наук

04.02.2023 11:37

Два пьяных чебаркульца поломали праздничную ель при попытке взобраться на нее

03.02.2023 20:03

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)