31.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на первое февраля (18+)
31.01.2023
За сутки ковид подтвердили у 97 южноуральцев, выздоровело 72, умер один
31.01.2023
В Историческом музее Южного Урала «распустится» уральское чудо – «Каменный цветок»
31.01.2023
Тактильную коллекцию Исторического музея Челябинска пополнила средневековая кольчуга
31.01.2023
В Челябинской области стартует акция «Пешеход»
31.01.2023
Житель Кунашака на себе унес пять тонн металлолома
Режим «черного неба» в пяти городах Челябинской области продержится до выходных
31.01.2023
В воздухе Челябинска растет концентрация вредных веществ
30.01.2023
НМУ продлятся еще сутки в четырех городах Челябинской области
29.01.2023
В четырех городах Челябинской области установились НМУ
24.01.2023
В Челябинске накануне НМУ выявили превышение концентрации фторида водорода в воздухе
В Челябинской области 55 классов и одну школу закрыли на карантин по ОРВИ
31.01.2023
В Челябинске грядет благоустройство северо-западной части Миасса
30.01.2023
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023