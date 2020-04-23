Текслер разрешил убирать город

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил начать проведение организованных субботников в регионе.

«Считаю, что можно начать организованные субботники в регионе, - заявил губернатор. – Предприятия работают во многих муниципалитетах».

По словам главы региона, нужно подключать предприятия к проведению субботников, но все делать организованно.

Алексей Текслер обратил внимание на соблюдение санитарно-эпидемиологических норм во время проведения субботников. «Естественно, люди должны быть в масках. Они должны быть рассредоточены на улицах», - подчеркнул губернатор.

Некоторые муниципалитеты уже приступили к проведению субботников. Сотрудники мэрий вышли на уборку территорий.

В то же время пока жителям не советуют отправляться на кладбища, чтобы навести порядок на могилах умерших предков.

Напомним, с 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности. Жителям запрещено без острой необходимости покидать свои дома. Можно добираться на работу, в магазин, в аптеку. Раз в неделю разрешено отправиться на свои дачные участки.