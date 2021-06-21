В центре Челябинска убрали елки из вазонов

В Челябинске на проспекте Ленина из вазонов пришлось убрать погибшие ели. Об этом сегодня, 21 июня, на аппаратном совещании сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Ели находились возле дома №71 на проспекте Ленина.

«Мы в выходные их снесли. Остались только две елки, которые еще живые, - отчитался перед мэром Челябинска Натальей Котовой Виктор Ереклинцев. - Претензионная работа с подрядчиком продолжается».

По словам Ереклинцева, завтра должен прийти ответ независимой экспертизы, которую заказывал подрядчик.

«Будем дальше продолжать с ним работать. До конца недели планируем определиться с породным составом, - добавил глава Центрального района. - Сейчас ведем консультации со специалистами. Одновременно ищем хороший посадочный материал, соответствующий не только нашей климатической зоне, но и выращенный в нашем регионе. Обязательно заменим».