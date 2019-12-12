В Челябинск не пускают большегрузы
Среда обитания
Сегодня, 10:29

Госавтоинспекцией города Челябинска в связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега проводятся регулировочно - распорядительные действия по ограничению на въезд большегрузного транспорта на территорию города.

В условиях снегопада передвижение по городским магистралям тяжеловесной и специальной техники представляет собой определенную опасность и в свою очередь может повлечь за собой совершение дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми последствиями. Об этом сообщили в ГИБДД Челябинска.

Кроме того, большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях.

Для предотвращения заторов на челябинские дороги выводятся дополнительные экипажи ГИБДД.

Фото: ГИБДД Челябинска

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