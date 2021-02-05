В Челябинске из-за теплой погоды закрыли каток

В субботу, шестого февраля, челябинцы не смогут покататься на коньках в парке Пушкина, сообщили в администрации Челябинска. Каток закрыли из-за плюсовых температур.
«Шестого февраля 2021 года в связи с неблагоприятными погодными условиями для льда каток в Городском саду имени Пушкина закрыт», - говорится в сообщении городской мэрии.
Напомним, сегодня, пятого февраля, в Челябинске, по данным регионального Гидрометцентра, днем ожидается потепление до плюс двух, плюс четырех градусов. По области – до плюс пяти градусов.
Завтра, шестого февраля, днем в городе также сохранится теплая погода. По данным синоптиков, в Челябинске температура будет колебаться от плюс одного до плюс трех градусов тепла.