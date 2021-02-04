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В пятницу в Челябинской области тепло, мокрый снег и дождь

В пятницу, пятого февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшой мокрый снег, дождь. Ночью и утром в отдельных районах отложение гололеда и мокрого снега на провода и предметы, на дорогах гололедица, в горах сильная.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на пятницу в Челябинске – минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, на юге и крайнем западе – до плюс одного градуса.

В дневные часы в Челябинске ожидается до плюс 2-4 градусов. По области – до плюс пяти градусов.

Ветер южный, юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 741 миллиметр ртутного столба. В течение суток оно понизится до 734 миллиметров. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взойдет в 8 часов 39 минут, заход – в 17 часов 38 минут. Долгота светового дня 8 часов 59 минут. Луна убывающая.

По народному календарю Агафий – полухлебник.

В этот день наблюдали за поведением птиц и животных. Если утром кричит синица - это к сильному морозу. А вот белка, покинувшая гнездо и спустившаяся с дерева, обещала оттепель. Кроме того, считалось, что погода до полудня соответствует первой половине следующей зимы, а после полудня - второй половине. Именины в этот день: Владимир, Геннадий, Евдокия, Екатерина, Иван, Иосиф, Климент, Макар, Федор.