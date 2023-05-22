В Челябинске начинается отключение горячей воды

В Челябинске стартовал первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Отключения горячей воды начнутся уже завтра.

Как сообщили сегодня, 22 мая, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска, первый этап гидравлических испытаний стартует 23 мая и продлится до шестого июня. Под временное ограничение горячего водоснабжения попадут 1176 жилых домов и 160 социальных учреждений.

«Дополнительно у этому, в северной зоне Металлургического района Челябинска с 22 по 26 мая отключат горячую воду. Под это попадают 144 жилых дома и 46 социальных учреждения», - сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

В этот период МУП «ЧКТС» будет проводить испытания участков магистральных сетей на тепловые потери. Как отмечают в мэрии, данные испытания нужны, чтобы оценить состояние изоляции трубопроводов в определенных эксплуатационных условиях, а также качество представляемых услуг по теплоснабжению потребителей.

В каких жилых домах и социальных объектах поадресно на период испытаний будет отключено горячее водоснабжение:

Калининский район

Курчатовский район

Ленинский район

Металлургический район

Советский район

Тракторозаводский район

Центральный район