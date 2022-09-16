16.09.2022
ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза
16.09.2022
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
17.02.2022
Движение по Ленинградскому мосту в Челябинске откроют этим летом
19.08.2021
Наталья Котова оценила реконструкцию храма Александра Невского в Челябинске
04.08.2021
В челябинском театре оперы и балета завершается реконструкция оркестровой ямы
03.06.2021
В Магнитогорске выбрали сквер для реконструкции
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022