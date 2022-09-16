Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше

Челябинский кинотеатр «Импульс» станет таким, каким он был раньше: зданию вернут исторический внешний вид.

Знаковый культурный объект города расположен в Металлургическом районе. Сейчас здесь ведется реконструкция его фасада.

Работы осуществляются по программе инициативного бюджетирования. На восстановление здания выделили 21,5 миллиона рублей.

Как рассказали в пресс-службе администрации Челябинска, в настоящее время идет капитальный ремонт фасада, кровли, крыльца и запасного (пожарного) выхода. Начатый в июле текущего года ремонт планируется завершить 18 октября 2022-го.

Зданию кинотеатра «Импульс» вернут первозданный вид, применяя при этом бережные современные технологии, что позволит сохранить особую монолитную архитектуру киноцентра, характерную для 1970-х годов.

«Импульс» обретет былую популярность, станет новой точкой притяжения для жителей Металлургического района, уверены в мэрии.

Следующим этапом станет полная модернизация интерьеров здания.