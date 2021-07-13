В Челябинске прошла всероссийская акция «Зелёный двор»

Гортензии, спиреи, барбарис – около тридцати молодых саженцев высадили в одном из стареньких дворов в самом сердце Челябинска. В городе прошла Всероссийская экологическая акция «Зелёный двор».

Казань, Новосибирск, Краснодар, Саратов, Иркутск, Красноярск - Челябинск принял эстафету от городов, где в ходе акции дворы уже начали преображаться. В каждом городе в озеленении участвуют волонтеры и представители компании Greenway, а также сотрудники региональных редакций «Аргументы и факты».

Всего проект охватит десять городов России.

«Нового, красивого, да побольше!»

Двор по адресу: улица Пермская, 51 в Челябинске был выбран неслучайно: местные жители достаточно инициативны и весьма трепетно относятся к своей придомовой территории.

«Большинство активистов, наверное, как и везде – это пенсионеры, - рассказала директор обслуживающей организации ООО «Ремжилкомфорт» Олеся Киргизова. – Не всегда им хватает сил, чтобы сделать то, что хочется. К сожалению, как раз сегодня заболел старший по дому, пожилой человек, но он очень обрадуется, когда его выпишут из больницы и он увидит преображённый двор. Вы видите здесь сегодня в основном высокорослые деревьями – ясени, берёзы, тополя, некоторые из них уже отжили своё, есть сухостой, который давно нужно вырубить. Хочется чего-то нового, красивого да побольше! Конечно, мы будем следить, как приживутся растения, поливать и ухаживать за ними. Свои силы – это свои силы, своими силами мы ежедневно решаем какие-то насущные задачи. Но как здорово, когда сторонние организации предлагают провести совместные мероприятия, которые положительно скажутся на образе дворов, на общем городском пейзаже!»

Больная тема

Увидев людей, орудующих во дворе лопатами, местные жители подходили, интересовались, радовались и изъявляли желание присоединиться.

«Зачастую организовать жителей многоэтажки на подобное мероприятие – большая проблема, - справедливо заметила менеджер компании Greenway в Челябинске Антонина Белоусова. – Кто-то весь в работе, у кого-то бесконечные дела на даче, кто-то, увы, болеет… Желающие, конечно, находятся, но только собрать всех в такое время, чтобы было удобно всем, вряд ли получится. Люди немного разучились жить в сообществе. А компания Greenway и «Аргументы и факты» в данном случае выступают в роли локомотива, который заводит остальных. В синергии, когда все заряжены на достижение какой-то общей цели, любую работу выполнять легче и интереснее!».

Артур Казин – папа десятилетнего Данила, целыми днями проводящего время во дворе.

«Просто здорово, что во дворе, где сын проводит время, будет красиво, – рассуждает молодой человек. - Да и воздух будет почище, для центра города это актуально! Впрочем, это актуально для всего Челябинска, у нас экология – больная тема».

Поддержать порядок помогут «тимуровцы»

«То, что мы сегодня видим, - это просто мечта! – поделилась мнением жительница соседнего дома №63 по улице 3-го Интернационала Наталья Кутырева. – У нас здесь действительно много стареньких деревьев, высаженных еще во времена начала эпохи СССР. Дворы должны озеленяться. У нас в этом участвуют абсолютно все, пенсионеры везут с дач цветочную рассаду, всем хочется, чтобы двор радовал глаз».

По ее словам, в этом дворе с некоторых пор не бывает такого, чтобы кто-то расцарапал ножом лавку, поломал растения или просто намусорил. Жители подошли к этому с педагогической точки зрения – назначили «смотрящего» среди подростков, причём выбрали самого что ни на есть хулигана. Теперь этот парнишка следит за порядком во дворе, а в случае чего его «тимуровцы» устраивают во дворе уборку. Можно быть уверенными, что они присмотрят и за свежими посадками.

Дворам не хватает внимания

Казалось, что местная администрация обрадовалась неожиданному зелёному десанту даже больше, чем сами жители.

«Сегодня разрабатываются проекты крупных общественных пространств – парков, скверов, набережных, но дворами тоже надо заниматься, – констатировал факт глава Центрального района Виктор Ереклинцев. – Порой им очень не хватает внимания. Поэтому я вдвойне признателен сотрудникам компаний Greenway и «АиФ» за то, что в их лице мы нашли такую подмогу!»

Он также подчеркнул, что список дворов, нуждающихся в дополнительном озеленении и благоустройстве, у него всегда под рукой, и список этот достаточно обширен.