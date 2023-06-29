В Челябинске регистрируют превышение ПДК по сероводороду и фториду водорода

В Челябинске накануне зарегистрировано 15 случаев превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) по двум загрязняющим веществам: сероводороду и фториду водорода сероводороду, фториду водорода и формальдегиду. В воздухе Магнитогорска отмечено повышенное содержание формальдегида .

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне, 28 июня, отмечено 12 случаев превышения ПДКмр по сероводороду (максимальная концентрация - 1,6 ПДКмр- в Металлургическом районе) и три – по фториду водорода (максимальная концентрация - 1,7 ПДКмр – в Ленинском районе).

Сероводород оказывает негативное воздействие на дыхательную (раздражение слизистой носа, горла) и нервную системы (головные боли, усталость).

При превышении безвредной концентрации фторида водорода у человека может появиться кашель и удушье.

В Магнитогорске отмечено один случай превышения по формальдегиду - 1 1,6 ПДКмр (левобережная часть Ленинского района). Вдыхание формальдегида может вызвать слабость, головные боли, бронхит, отёк лёгких и глотки.

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе Челябинска можно увидеть в режиме реального времени на сайте Единой информационной системы мониторинга качества атмосферного воздуха.

В четырех городах Челябинской области, в том числе в Челябинске, объявлены неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) первой степени. Режим «черного неба» продлится с часу ночи до 19 часов 30 июня.