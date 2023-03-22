В Челябинске рядом с жилым домом на Российской притаился опасный люк

В Челябинске обнаружен очередной провал. На это раз колодец без крышки замечен в Центральном районе, рядом с многоквартирным жилым домом 63a по улице Российской.

Открытый люк не очень хорошо заметен среди деревьев и прошлогодней листвы. Срезая путь к дому в темноте, зазевавшийся пешеход запросто может провалиться внутрь и получить увечья.

Примечательно, что над зияющей дырой, прямо на дереве, прибита табличка с предложением помощи наркозависимым. Вот такое «симпатичное» местечко.

Напомним, в Озерске придумали оригинальный способ обозначить провал в дорожном полотне, который случился на проезжей части, - над открытым люком поставили небольшой диванчик, который, впрочем, быстро убрали, заменив вполне обычным ограждением. Власти Озерска пообещали горожанам оперативно устранить проблему. Интересно, сколько времени понадобится челябинским коммунальщикам, чтобы устранить подстерегающую путников угрозу? Хочется надеяться, что реакция будет быстрой, потому что, провалившись в довольно глубокую дыру на Российской, и ребенок, и взрослый запросто можно переломать ноги.