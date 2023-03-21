Лучшая маскировка провала: в Озерске на проезжей части поставили диван для усталых водителей

В Озерске (Челябинская область) дыру в проезжей части, а именно колодец без крышки, замаскировали очень оригинальным образом – установив прямо на дороге небольшой диванчик.

Фото с места событий было опубликовано вечером 20 марта в сообществе «Подслушано в Озерске» в ВКонтакте и изрядно повеселило подписчиков.

«Ехал такой, устал, остановился, сел на диванчик, отдохнул прямо на дороге, - шутит автор поста и уже серьезно добавляет: - Осторожней, там колодец провалился».

Как оказалось, долго красоваться на проезжей части диванчику было не суждено: в комментариях под постом почти сразу после его публикации написали, что провал в полотне уже огорожен, и посоветовали автомобилистам быть очень аккуратными и осторожными на дороге, потому как подсветки ограждение не имеет – как бы не влепиться!

Озерчане и негодуют, и шутят по поводу дивана на проезжей части.

«Нужно теперь на него мэра посадить - пусть с него руководит», - пишет Сергей Сергеев.

«Чтобы ждал, когда заделают», - отвечает ему Александр Жуйков.

«Чудесный город – то ли еще будет», - добавляет свою ложку дегтя Александр Батуров.

«Красивый вид... Сесть, полюбоваться красивыми видами города...» - весело рассуждает Жентос Горелкин.

Сегодня, 21 марта, на сообщение в озерском паблике отреагировали и городские власти, отрапортовав, что проблемное место огорожено и что в ближайшее время планируется ремонт.