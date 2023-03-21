21.03.2023
Вблизи поселка Локомотивный выявили нарушителей правил безопасности на железной дороге во время рейда
21.03.2023
ВТБ за квартал увеличит портфель депозитов на один миллиард юаней
21.03.2023
В Озерске замечена белка-форточница, белка – золотая лапка
21.03.2023
Жительница Вишневогорска прикладывали к ногам сына раскаленный утюг и била банкой по голове
21.03.2023
Треть жителей Челябинской области считают, что над ними нависла угроза увольнения
21.03.2023
Кавказская здравница ММК сможет принимать еще больше гостей
Лучшая маскировка провала: в Озерске на проезжей части поставили диван для усталых водителей
25.01.2023
В челябинском поселке Чурилово открылся подземный «портал»
03.01.2023
Житель Магнитогорска провалился в открытый колодец, запорошенный снегом
04.06.2022
Челябинские колодцы опасны для жизни
22.07.2021
Челябинск и его «милые» изъяны
В национальном парке «Зигальга» пробудилась переменчивая красавица Юрюзань
21.03.2023
В Кусе канализационные воды стекают в реки
20.03.2023
Прогноз ситуации на рынке труда Челябинской области на 2023 год
20.03.2023
Челябинцы опасаются нового мусорного коллапса
18.03.2023
«Худсовет» для молодёжи Челябинска – это классная классика
18.03.2023