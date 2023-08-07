В Челябинске снесли уродливый ларек напротив областного суда

В Челябинске снесли торговый павильон вдоль улицы Труда, который долгие годы стоял заброшенным и выглядел, мягко говоря, непрезентабельно, пугая горожан зияющими темными провалами вместо окон и дверей и раздражая разрисованными стенами.

Самовольной постройки рядом с трамвайной остановкой напротив областного суда, где постоянно скапливался мусор и которую явно не раз использовали как бесплатный общественный туалет, не стало в эти выходные. Скучать по ней местные жители точно не будут.

Агентство «Урал-пресс-информ» год назад отправляло запрос на имя заместителя главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежды Рыльской, интересуясь судьбой этого ларька. В ответ на запрос в июне 2022 года вице-мэр сообщила, что самовольная постройка на углу улиц Труда и 3-го Интернационала будет снесена в соответствии с Порядком, утвержденным решением Челябинской городской думы от 22.10.2019. И вот, наконец, это долгожданное событие произошло.