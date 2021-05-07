В Челябинске спасатели пятый день ищут пропавшего рыбака

Сегодня, седьмого мая, продолжаются поиски второго рыбака, который утонул после опрокидывания лодки. Тело одного пропавшего мужчины уже найдено.

Несчастный случай произошел в ночь на второе мая на Шершневском водохранилище. Лодка, в которой находились двое рыбаков, опрокинулась. Одного из пропавших мужчин нашли. Сейчас ведутся поиски второго.

«Спасатели ведут поиск с двух лодок, пешим ходом, а также обследуют акваторию с применением картплоттера (многофункционального прибора, позволяющего обнаруживать объекты на значительной глубине) и двух эхосонаров», - сообщили в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

Спасателям в поисках помогают добровольцы и сотрудники регионального отделения РОССОЮЗСПАС.

Как ранее информировало агентство «Урал-пресс-информ», опрокинутую лодку на Шершневском водохранилище обнаружил очевидец. Он заметил плавсредство в 150 метрах от берега. Известно, что двое мужчин пошли рыбачить на лодке без мотора в ночь.