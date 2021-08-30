В Челябинске станции контроля атмосферного воздуха смогут охватить больше подконтрольной территории

В Челябинске Подписано соглашение между Центром экологического мониторинга и благотворительным фондом «Страна мечты» о передаче в дар трех малогабаритных станций контроля атмосферного воздуха. Сигнальные посты будут подключены к единой территориальной системе наблюдения за качеством атмосферного воздуха, что позволит повысить плотность наблюдения и увеличит охват подконтрольной территории. Об этом сегодня, 30 августа, рассказал замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Инициатором данного соглашения, по словам чиновника, выступил благотворительный фонд «Страна мечты» при финансовой поддержке ООО «Нефть-сервис» и группы компаний Tion/CitiAir.

«Большие цели достигаются малыми шагами. В одиночку изменить мир сложнее, чем в команде. Мы хотим видеть наш город чистым и безопасным. Нам здесь жить, растить детей и создавать среду для комфортной жизни, поэтому мы готовы принимать активное участие в решении экологических проблем. Очень надеемся, что к нашей инициативе присоединятся другие бизнесмены и предприниматели города и области, простые граждане, все, кто верит в идею сотрудничества и проективного мышления. Не ждать изменений, а своими посильными действиями их создавать», - рассказал генеральный директор ООО «Нефть-сервис» и соучредитель благотворительного фонда «Страна Мечты» Михаил Камышев.

Первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев поблагодарил представителей бизнеса и общественной организации за проявленную инициативу.

«Улучшение экологической обстановки и создание комфортной и безопасной среды для жителей – одна из главных задач, стоящих как на федеральном, так и на региональном уровне. Результаты этой работы зависят не только от властей, но и от активной позиции бизнеса, промышленников, общественных организаций. К сожалению, большинство горожан любят критиковать, но при этом не каждый готов внести свой вклад в экологическое благополучие родного города. Уверен, что данную инициативу поддержат и другие представители бизнеса», - заявил Игорь Гилев.

В минэкологии Челябинской области напомнили, что в рамках реализации федерального и регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в регионе реализуется трехступенчатая система экомониторинга атмосферного воздуха. Система обеспечивает органы государственного управления информацией о фактическом уровне загрязнения окружающей среды на основе современных технологий сбора и обработки данных для принятия оперативных мер реагирования. В настоящее время к территориальной системе подключены пять стационарных постов наблюдения Росгидромета, девять стационарных и два передвижных поста, девять малогабаритных станций мониторинга качества атмосферы. В планах увеличить количество сигнальных постов до 95 в городе Челябинске.