В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев

В челябинском Саду камней, где этим летом ведется комплексное благоустройство, активно готовятся к высадке деревьев в рамках контракта по озеленению: завозится плодородный грунт, роются ямы под растения.

Как сообщил сегодня, десятого июля, глава Центрального района Виктор Ереклинцев, малые архитектурные формы устанавливать в Саду камней еще не начали, но они в активной работе – изготавливаются в цеховых условиях.

В настоящее время на общественном пространстве, расположенным рядом с набережной реки Миасс и Государственным историческим музеем Южного Урала, практически завершили укладку бетонного и гранитного бортового камня, в завершающей стадии - устройство подстилающих оснований.

«Подрядчик приступил к укладке плитки. По наружному освещению – проложены все коммуникации. На этой неделе подрядчик уже приступит к закладным», - рассказал Виктор Ереклинцев.