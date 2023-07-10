10.07.2023
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
10.07.2023
На проспекте Ленина в Челябинске уложили асфальт и готовятся к нанесению разметки
10.07.2023
В Челябинске полицейские вызвали бригаду скорой помощи неадекватной горожанке
10.07.2023
В Челябинске вводят ограничение движения по улице Косарева
10.07.2023
Сила технологий: что представит Сбер на Иннопроме-2023
10.07.2023
ММК отметил 90 лет с момента выплавки первой стали
В челябинском Саду камней активно готовятся к высадке деревьев
03.07.2023
В челябинском Саду камней выполнена пятая часть благоустройства по трем контрактам
26.06.2023
Фонтан в Саду камней Челябинска установят до первого сентября
19.06.2023
В челябинском Саду камней установят общественный туалет
06.06.2023
В Саду камней Челябинска завершены земельные работы, идет установка поребрика
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023