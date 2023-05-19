В Саду камней Челябинска посадят дубы, миндаль, жасмин и другие прекрасные растения

На озеленение Сада камней в Челябинске, благоустройство которого будет проведено в этом году, власти готовы потратить 22 миллиона 775 тысяч 857,5 рубля.

Такова начальная (максимальная) цена контракта на благоустройство общественного пространства в границах набережной реки Миасс, Государственного исторического музея Южного Урала, улиц Красной и Труда путем выполнения работ по озеленению. Соответствующая закупка размещена 18 мая, прием заявок ведется до 26 мая включительно, после чего состоится аукцион и будет определен его победитель.

Высадить деревья, кустарники и живую изгородь из кизильника на знаковом для города общественном пространстве, долгое время находившемся в запустении, подрядчик должен будет в срок до 30 октября. Заказчиком является администрация Центрального района Челябинска.

Как сообщается в технической документации, при посадке исполнитель муниципального контракта должен использовать растения с закрытой корневой системой; посадочный материал должен быть адаптирован к климатическим условиям средней полосы России, относиться к третьей группе зимостойкости, быть здоровым, без механических повреждений, свободными от сорняков, вредителей и болезней.

Стволы и ветви не должны иметь физиологических повреждений, которые могли бы нанести ущерб внешнему виду растений или их последующему развитию.

Корневая система должна быть хорошо развита, и соответствовать виду/ сорту растения, возрасту, почвенным условиям и развитию растения.

Корневая система не должна иметь искривленных/переплетенных основных корней близко к корневой шейке и каких-либо физиологических повреждений.

Судя по разнообразию и количеству зеленых насаждений, которые здесь появятся, Сад камней обещает стать настоящим оазисом в центре промышленного мегаполиса, благоухающим и прекрасным.

В этом сезоне на этом общественном пространстве в Центральном районе будут высажены следующие лиственные деревья: 65 лип европейских пирамидальных; шесть тополей серебристых пирамидальных; 25 дубов черешчатых; шесть черемух; восемь рябин; 31 клен остролистный; шесть яблонь Недзвецкого – высота этих растений должна составлять от трех до трех с половиной метров; 26 берез высотой три с половиной – четыре метра; десять ив белых шаровидных и 22 лесные яблони высотой от двух до двух с половиной метров.

Кроме того, Сад камней украсят хвойные деревья: семь сосен обыкновенных высотой от трех до четырех метров и 12 лиственниц сибирских аналогичной высоты (напомним, весной этого года на данном общественном пространстве уже высаживали сосны, в том числе вдоль улицы Красной).

Высадят в Саду камней и кустарники: жимолость татарскую – 36 саженцев; миндаль трехлопастной – 13; бересклет крылатый – пять; чубушник (жасмин) – 14 саженцев; дерен сибирский белый -16; сирень привитую улучшенную – три; спирею рябинолистную – восемь саженцев.

Появится в Саду камней и живая изгородь из кизильника (из 529 саженцев).

Отметим, данным контрактом предусмотрен и уход за зелеными насаждениями (полив, выкашивание газонов).

Напомним, 22 мая состоится аукцион по благоустройству Сада камней путем установки малых архитектурных форм (агентство «Урал-пресс-информ» ранее подробно рассказывало, какие МАФы здесь появятся).

Сегодня, 19 мая, закончился прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта по устройству в Саду камней наружного освещения, видеонаблюдения и ремонту фонарей, в настоящее время работает комиссия.

Первый аукцион по благоустройству челябинского Сада камней состоялся 11 мая – исполнитель этого контракта проведет земляные работы и уложит покрытие (брусчатка, асфальт).