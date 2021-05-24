В Челябинской области на фоне жары вероятны грозы и град

В Челябинской области на фоне аномальной жары прогнозируются грозы, усиление ветра и град.

Как сообщили агентству Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, 25 и 26 мая ожидаются кратковременные дожди, грозы и град. В Челябинске во вторник – преимущественно без осадков, в среду есть вероятность гроз.

При высокой влажности воздуха обостряются хронические заболевания суставов и позвоночника, увеличивается риск простудных заболеваний.

При грозах прогнозируется шквалистое усиление до 20-25 метров в секунду. Порывистый ветер может стать причиной раздражительности, спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, а также плохой сон у лиц с психо-эмоциональными нарушениями.

При этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале), в отдельных районах – высокая пожарная опасность.

В ГУ МЧС предупреждают, в условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, вал деревьев.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.

При усилении ветра возможны аварии на объектах и линиях энергосистем, аварийные отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли.

«При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - советуют южноуральцам.