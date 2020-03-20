В Челябинской области начали взрывать

В муниципальных образованиях Челябинской области продолжается активная подготовка к весеннему половодью. Так, в Ашинском районе на реке Сим начались взрывные работы для снижения рисков половодья.

В проведении взрывных работ задействованы подрывные группы Центрального военного округа, сотрудники ашинского пожарно-спасательного гарнизона, местного отдела полиции, руководство районной администрации.

"Именно подрыв льда считается одним из самых эффективных способов минимизации негативных последствий паводкоопасного периода, в том числе снижения риска образования ледяных заторов и подтопления участков жилого сектора. Не только взрывные работы позволяют противостоять паводку и подтоплениям. Для этих целей также применяют еще несколько способов: чернение снега и его распиловка", - сообщили в МЧС по Челябинской области.

Все вышеуказанные виды работ ежегодно применяются на Южном Урале. В ближайшие дни распиловка льда начнется в Троицком районе, чернение пройдет в Ашинском, а взрывные работы проведут в Брединском и Варненском районах.

Напомним, что только в Челябинске в зоне возможного подтопления находятся 64 территории.

По предварительным данным отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления, при средних условиях весны половодье на территории города Челябинска ожидается ниже средних многолетних значений. Запасы воды в снежном покрове составляют от 60 до 80 % от нормы. Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия, половодье 2020 года будет зависеть еще от «дружности» весны, количества и интенсивности осадков в период вскрытия рек и развития половодья. В борьбу с паводком готовы включиться три тысячи сотрудников. Уже сегодня на контроле находятся 64 наиболее подтапливаемых участка в период паводка и обильных осадков. В зоне предполагаемого подтопления находятся поселки Мелькомбинат, Шершни и Благодатово.

Для организации мониторинга в паводкоопасный период используется база данных по паводку, долгосрочные и краткосрочные прогнозы, информация, поступающая в ежесуточном режиме с гидротехнических сооружений и временных гидропостов Главного управления, а также от ЕДДС.

Фото: МЧС по Челябинской области