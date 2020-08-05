В Челябинской области разработали комплекс мер по спасению Аракуля

В Челябинской области сегодня, пятого августа, был разработан комплекс мер по спасению уникального водоема, расположенного вблизи города Верхний Уфалей и поселка Вишневогорск, - озера Аракуль.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель министра экологии региона Виталий Безруков, который вместе с представителями минстроя, ОГУ «Особо охраняемые природные территории», прокуратуры Каслинского района и главного контрольного управления Челябинской области проинспектировал состояние Аракуля, который около пятидесяти лет снабжает питьевой водой жителей Вишневогорска.

Напомним, поручение разобраться в ситуации с озером накануне дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Вчера, четвертого августа, глава региона работал в Каслинском районе, и местные жители пожаловались ему на все продолжающееся обмеление Аракуля, происходящее по причине нерационального использования его ресурсов.

По словам Виталия Безрукова, каждый месяц из водоема выкачивается более 80 тысяч кубометров воды, при этом около 70-ти процентов (!) теряется из-за плачевного состояния водовода и поселковых сетей. В то же время, чтобы обеспечить население Вишневогорска необходимой водой, требуется всего 17-18 тысяч кубов воды в месяц.

«Озеро Аракуль является памятником природы. То, что из него ведётся откачка воды для нужд населения, - не запрещено законодательством. Проблема в том, что у местной администрации не оформлены необходимые документы и не утверждены лимиты потребления. К тому же жители сообщают о больших потерях воды в процессе ее подачи в посёлок. Как сообщило руководство муниципалитета, не так давно был оборудован новый водовод, однако ситуация не изменилась, озеро продолжает мелеть», - сообщил Виталий Безруков.

В настоящее время минэкологии и прокуратура Каслинского района проводят проверку. По ее завершении администрация Вишневогорска или же эксплуатирующая организация будут привлечена к ответственности.

Как показали результаты проверки, основной причиной водопотерь является аварийное состояние поселковых сетей водоснабжения. На их модернизацию губернатор выделит 11 миллионов рублей из регионального бюджета.

Задача, которая стоит перед администрацией Вишневогорска, - в срок устранить все нарушения и разработать меры по экономичному потреблению воды.

«Падение уровня воды в озере связано как с сезонными колебаниями, так и с нерациональной откачкой, которая ведется на данный момент. Проблема обмеления Аракуля будет решаться путем поиска баланса по водопотреблению. По итогам проверки администрации Вишневогорска даны рекомендации по ликвидации сложившейся ситуации. В ближайшее время власти поселка должны получить разрешения и утвердить лимиты на водозабор из Аракуля», - подчеркнул Виталий Безруков.

Также чиновникам поручено поручено оснастить приборами учета насосную и фильтровальную станции, устранить аварийную ситуацию на водоводе, ускорить работы по модернизации сетей водоснабжения на территории Вишневогорска, обеспечить инструментальные замеры на водозаборе и хлораторной станции один раз в две недели.

«Теперь ситуация находится под тщательным контролем надзорных ведомств и жителей. Еще одна задача руководства Вишневогорска – обеспечить общественный контроль за выполнением всех этих мероприятий», - заявил замминистра.

Виталий Безруков отметил также, что в этом году планируется провести мониторинг состояния водоема и принять решения по дальнейшим мероприятиям, направленным на его сохранение.

«Необходимо найти баланс и проработать комплекс мер по сбережению воды и её бережной откачке. Аракуль - не имеющий альтернатив источник водоснабжения для целого поселка. Тем не менее, это не должно привести к деградации его состояния», - подчеркнул Безруков.