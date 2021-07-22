В Челябинской области в пятницу станет чуть прохладнее, но не на юге региона

В Челябинской области завтра, 23-го июля, станет чуть прохладнее. Синоптики обещают 24-29 градусов тепла (в Челябинске – 27-29). Однако на юге региона столбики термометров могут подняться от 32-х до 37-ми градусов.

Облачность в пятницу будет переменной, ночью – местами кратковременные дожди, грозы, днем – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных территориях – грозы, возможен град.

Ветер 23-го июля - юго-восточный с переходом на северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Порывы ветра в пятницу могут достигать 13-ти м/с, днем при грозах – 15-20.

В народном календаре 23-е июля - Антоний-Громоносец, Антоний-Рясочник. Ночная гроза в этот день обещает тепло. На воде много ряски - год будет удачным. Картофельная ботва поднимается - к хорошей погоде, лежит на земле – пойдет дождь.

Если 23-го июля за окном идет дождь с грозой, то рыбалка будет успешной.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.