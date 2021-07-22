В Челябинской области в пятницу станет чуть прохладнее, но не на юге региона

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашне
22.07.2021

Второй фигурант дела о взятках в ПФР отправится под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 22 июля, состоялось выездное совещание с участием главы города Натальи Котовой по вопрос
22.07.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 21 июля, из больницы выписали пилота, уроженца Магнитогорска Анатолия Прыткова, который со
22.07.2021

«Героем я себя не чувствую»: уроженец Магнитогорска, спасший самолет в Томской области, рассказал подробности происшествия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В центре Челябинска зияет огромный провал. Дыра в асфальте «красуется» на улице 3-го Интернациона
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22.07.2021

В Челябинске определили призеров фотомарафона «Один день из жизни Троицка»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2021

В Копейске агитировали за вторсырье
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2021

Онлайн вклады Челиндбанка названы среди лучших депозитов для населения
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

22.07.2021

Николай Ольховский выдвинул кандидата в районный Совет депутатов по своему округу
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В Челябинской области в пятницу станет чуть прохладнее, но не на юге региона

В Челябинской области завтра, 23-го июля, станет чуть прохладнее. Синоптики обещают 24-29 градусов тепла (в Челябинске – 27-29). Однако на юге региона столбики термометров могут подняться от 32-х до 37-ми градусов.

Облачность в пятницу будет переменной, ночью – местами кратковременные дожди, грозы, днем – в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных территориях – грозы, возможен град.

Ветер 23-го июля - юго-восточный с переходом на северо-западный, четыре-девять метров в секунду. Порывы ветра в пятницу могут достигать 13-ти м/с, днем при грозах – 15-20.

В народном календаре 23-е июля - Антоний-Громоносец, Антоний-Рясочник. Ночная гроза в этот день обещает тепло. На воде много ряски - год будет удачным. Картофельная ботва поднимается - к хорошей погоде, лежит на земле – пойдет дождь.

Если 23-го июля за окном идет дождь с грозой, то рыбалка будет успешной.

Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.

Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.

Бабочек не видно – к дождю.

Улитки на деревья залезли – к ливню.

Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Автор: Евгения Александрова
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 22 июля, Тракторозаводский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде домашне
22.07.2021

Второй фигурант дела о взятках в ПФР отправится под домашний арест
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Сегодня, 22 июля, состоялось выездное совещание с участием главы города Натальи Котовой по вопрос
22.07.2021

Наталья Котова проконтролировала строительство набережной реки Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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22.07.2021

Челябинск и его «милые» изъяны
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 21 июля, из больницы выписали пилота, уроженца Магнитогорска Анатолия Прыткова, который со
22.07.2021

«Героем я себя не чувствую»: уроженец Магнитогорска, спасший самолет в Томской области, рассказал подробности происшествия
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В центре Челябинска зияет огромный провал. Дыра в асфальте «красуется» на улице 3-го Интернациона
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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22.07.2021 14:15

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22.07.2021 14:12

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