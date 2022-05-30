В Челябинскую области придет жара, в южный районах установится высокая пожарная опасность

В первые дни июня в Челябинской области ожидается повышение температуры воздуха, осадки прекратятся. В южных районах региона синоптики предупредили об установлении высокой пожарной опасности.

Как рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко, в первые июньские дни ожидается приход на Урал северного антициклона. Вероятен перерыв в осадках: в период 1-3 июня преобладание сухой погоды.

Челябинский Гидрометцентр прогнозирует кратковременные дожди лишь во вторник. В среду и четверг, первого и второго июня, температура начнет повышаться. Первого июня воздух прогреется до плюс 18-23 градусов, второго июня – до плюс 20-25 градусов.

«С 31 мая по второе июня местами в южных районах Челябинской области ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале)», - сообщили в Челябинском Гидрометцентре.

Ранее уральские синоптики отмечали, что прошедшие в первой и второй декадах мая дожди на Урале с избытком напитали почву влагой. В большинстве районов Среднего и Южного Урала выпала 1-2 месячные нормы осадков, местами и более

Напомним, с первого июня в Челябинской области отменяется особый противопожарный режим, действовавший с 30 апреля (соответствующее постановление подписал губернатор, председатель правительства региона Алексей Текслер).