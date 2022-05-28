Почва напиталась влагой, уровни воды в реках повысились, а дожди продолжаются

Прошедшие в первой и второй декадах мая дожди на Урале с избытком напитали почву влагой. Продолжают незначительно повышаться уровни воды в реках. В выходные осадки не прекратятся.

«На сегодняшний день в большинстве районов Среднего и Южного Урала выпала 1-2 месячные нормы осадков, местами и более», - сообщила главный синоптик ФГБУ «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Галина Шепоренко

Дефицит влаги наблюдается лишь в отдельных районах Свердловской области (Туринская Слобода), а также на юге и востоке Курганской области.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в выходные, 28 и 29 мая, ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В понедельник, 30 мая, также прогнозируются осадки в большинстве районов региона.

Ожидается шквалистое усиление ветра, местами его порывы будут достигать 18-20 метров в секунду. Порывистый ветер может спровоцировать чувство беспокойства и тревоги, нарушение сна у людей с психо-эмоциональными нарушениями.

Атмосферное давление ниже нормы – 736 миллиметров ртутного столба, в выходные оно начнет расти и к понедельнику достигнет нормы, а со среды – превысит нормативные показатели.

В дневные часы воздух будет прогреваться до 20-25 градусов, ночью температура будет понижаться до плюс 5-10 градусов. Минувшей ночью местами было до плюс двух градусов.