В четверг в Челябинской области будет снежно, южный ветер

В четверг, 19 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, в горах до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, днем в Челябинске ожидается минус 5-7 градусов, по области – минус 3-8 градусов, в горах – до минус 13 градусов. В ночные часы – минус 7-12 градусов, в горах – до минус 17 градусов. Ветер южный, юго-западный с переходом на юго-восточный 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно понизится до 734 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 9 часов 16 минут, зайдет в 16 часов 25 минут. Долгота светового дня – 7 часов 9 минут. Луна стареющая.

19 декабря по народному календарю Никола Зимний.

На Николу никому нельзя было грустить — считалось, что это принесет суровые морозы. Впрочем, в этот день погода и без того обычно бывала студеной. Люди обращали внимание на то, как Никола продолжает работу святых Варвары и Саввы — морозит реки и озера. «Никола загвоздит то, что Савва намостит», — подмечали наши предки. Если перед Николиным днем выпадал иней, можно было ждать хорошего урожая овса.

Именины в этот день: Максим, Николай.