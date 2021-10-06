06.10.2021
В четырех гороха Челябинской области установился режим «черного неба»
05.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое октября
05.10.2021
Минздрав ответил на сигнал «SOS» из Юрюзани
05.10.2021
В честь Дня учителя: пятого октября стартовала всероссийская «Битва экопросветителей 2.0»
05.10.2021
Гала-концерт к юбилею челябинского театра оперы и балета можно будет увидеть на расстоянии
05.10.2021
Администрация Курчатовского района Челябинска поблагодарила трудовые отряды подростков за помощь в благоустройстве
В четырех гороха Челябинской области установился режим «черного неба»
01.10.2021
На территории четырех городов Челябинской области объявлены НМУ
22.09.2021
НМУ в шести городах Челябинской области продлены еще на двое суток, в одном – на сутки
21.09.2021
НМУ установились на территории шести городов Челябинской области
14.09.2021
В Челябинске и Карабаше продлены НМУ
В воскресенье впервые широко отметят Собор святых Челябинской митрополии
05.10.2021
В Челябинск прибыли мощи святых, связанных с исцелениями
05.10.2021
Массовые мероприятия в Челябинской области можно будет посещать только с QR-кодом
04.10.2021
Аудиторы КСП пришли с проверкой в минздрав Челябинской области
04.10.2021
Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки
03.10.2021