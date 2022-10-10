В инклюзивном сквере Челябинска подготовили место под установку общественного туалета

В будущем инклюзивном сквере Челябинска подготовили площадку со всеми необходимыми коммуникациями под установку модуля общественного туалета. Он появится ближе к пересечению улиц Труда и Володарского, в соответствии с задумкой проектировщиков.

Об этом сегодня, десятого октября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

«Все покрытия на данном общественном пространстве почти на сто процентов уже сделаны. На этой неделе будет закончена укладка террасной доски на одной из площадок под малые архитектурные формы», - сказал чиновник.

По словам Виктора Ереклинцева, озеленение почти закончено. Деревья и кустарники высажены на 95 процентов. Посев газона будет завершен в течение этой недели.

Закладные под столбы освещения смонтированы в полном объеме. Все коммуникации проведены.

Напомним, идею создания первого в городе сквера для людей с ограниченными возможностями здоровья (с сенсорным садом и тактильной тропой) поддержали мэр Челябинска Наталья Котова и глава Центрального района Виктор Ереклинцев; средства на реализацию проекта, разработанного Центром развития городской среды Челябинска, выделил глава региона Алексей Текслер.