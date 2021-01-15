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В Карабаше НМУ продлены еще на сутки

В Карабаше (Челябинская область) продлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, на территории Карабаша режим «черного неба» изначально был объявлен с 23 часов 14 января до 19 часов 15 января. Сегодня его продлили еще на сутки - до 19 часов 16 января.

На этот же период отдельным предприятиям области объявлено предупреждение о НМУ первой степени.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны сокращать объемы выбросов в атмосферу на 15-20% от установленных нормативов.

Администрациям городов предписано запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей.

Жителям советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора (8-800-100-26-73 и 8 (800) 100-00-04), в ЕДДС (112), Росприроднадзор 8-908-094-00-64), минэкологии (8-906-890-96-70).