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В Магнитогорске планируют сократить выбросы на 27 тысяч тонн в год

В Магнитогорске (Челябинская область) до 2024 года планируют сократить загрязняющие атмосферу выбросы на 27,195 тысячи тонн в год.

Напомним, сегодня, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции озвучил полученную жалобу на неблагоприятную ситуацию с выбросами в атмосферу в Магнитогорске.

«Для меня это, честно говоря, несколько даже неожиданно, потому что я знаю, что «Магнитка» вкладывала в последние годы достаточно много средств, ресурсов в обновление производства именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов, и оно реально, по имеющимся у меня сведениям, уменьшалось. И вот здесь вдруг такое обращение», - рассказал глава государства.

Владимир Путин отметил, что стало неожиданным такое обращение, так по его данным ММК вкладывает огромное количество средств в улучшение экологии (снижение выбросов). «… гораздо больше, чем в других центрах металлургической промышленности, гораздо больше, чем в других местах…», - уточнил президент и подчеркнул, что объем выбросов в Магнитке уменьшился.

В пресс-службе правительства Челябинской области уточнили, что в прошлом году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера было заключено четырехстороннее соглашение о сокращении выбросов. Документ подписали Минприроды России, Росприроднадзор, правительство Челябинской области и ПАО «Магнитогорский металлургический завод».

«Срок реализации − 2017-2024 годы, планируемый экологический эффект – снижение выбросов на 27,195 тысячи тонн в год, - сообщили в региональном правительстве. - На сегодняшний день уже выполнены следующие мероприятия: построена и введена в эксплуатацию новая аглофабрика, в 2020 году произведена реконструкция и строительство аспирационной системы доменной печи №2. Конкретный эффект – за этот период выбросы снизились на 2,31 тысячи тонн».

По данным Челябинского гидрометцентра, в прошлом году индекс загрязнения воздуха в Магнитогорске соответствовал градации «высокий». А все предыдущие годы он был «очень высокий».

Президент пообещал уделить более пристальное внимание экологической обстановке в Магнитогорске. «Оно (количество выбросов – прим. ред.) реально уменьшилось, если в тоннах измерять. Поэтому для меня было так неожиданно это (обращение – прим. ред.). Но тем не менее, видимо, на это всё-таки нужно обратить внимание в целом», - сказал Владимир Путин.