Путин заявил, что Россия будет еще больше помогать Донбассу

Владимир Путин объяснил, почему он пока не поставил прививку от ковида

Президент заинтересовался смогом в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин намерен более внимательно следить за тем, какая экологическая обстановка складывается в Магнитогорске (Челябинская область).

Сегодня, 17 декабря, на ежегодной пресс-конференции с журналистами глава государства поинтересовался у магнитогорской журналистки истинным положением дел в этой сфере.

Владимир Путин рассказал, что к нему с жалобой на загрязнение воздуха обратился один из жителей Магнитогорска.

«Для меня, честно говоря, это даже неожиданно, - сказал Владимир Путин. - Потому что Магнитогорск вкладывал в последние годы достаточно много средств и ресурсов в обновление производств именно для того, чтобы уменьшить количество выбросов. И количество выбросов по имеющимся у меня сведениям уменьшалось. И вот здесь вдруг такое обращение».

Президент поинтересовался у журналистки из Магнитогорского металла, как она оценивает ситуацию в городе. Сотрудница местной газеты ответила, что горожане путают смог с туманом.

«Мы сейчас занимаемся тем, чтобы выстроить систему датчиков по стране. И в центрах металлургического производства это будут делать в первую очередь. Делать это будут за счет производителей. В Магнитогорске будем делать тоже самое. Посмотрим более внимательно за тем, что там происходит», - подытожил президент.